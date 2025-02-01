"Есть и деньги, и власть": Россия на выборах президента МОК ставит на принца

От нового лидера зависит и политика в отношении российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев хочет, чтобы президентом Международного олимпийского комитета (МОК) стал иорданский принц Фейсал ибн Хусейн. Нынешний президент организации немец Томас Бах является "врагом России".

Соответствующий комментарий Васильева приводит vseprosport.ru. Дмитрий считает, что у иорданского принца есть деньги и власть, а потому он не зависит отв нешних факторовю

"Фейсал ибн Хусейн — самый перспективный и оптимальный кандидат на пост главы МОК. Во-первых, он принц. Во-вторых, он самодостаточный человек. На него не получится воздействовать извне. Думаю, что он будет объективным и будет реально отстаивать принципы олимпийского движения. Он считает, что нет причин не возвращать российских спортсменов в олимпийское движение. Я очень хотел бы, чтобы именно Фейсал ибн Хусейн стал следующим президентом МОК.

Он нейтрален, он стоит между Западом и Россией, что, конечно, выгодно для нашей страны. Иорданский принц беспристрастен в отличие от других кандидатов, а это очень важно в нынешней ситуации. У него и деньги есть, и власть, у него все есть. На него ничем не повлиять. А другие кандидаты лезут и за властью, и за деньгами, они на сто процентов зависимы от внешних факторов", — сказал Васильев.

Отметим, Фейсал ибн Хусейн ранее заявлял, что нет причин применять санкции к России, если она соблюдает Олимпийскую хартию. К слову, МОК принял решение о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с нарушением Олимпийской хартии. Дело в том, что РФ включила в свой состав олимпийские комитеты временно оккупированных территорий Украины.

Напомним на место президента МОК претендуют:

вице-президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Хуан Антонио Самаранч-младший;

глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу;

президент Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш;

президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьен;

иорданский принц Фейзал Аль-Хуссейн;

президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ;

двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.

Выборы президента МОК пройдут 20 марта. Худшим вариантом для России считается избрание Коу, который выступает категорически против участия россиян в международных соревнованиях по легкой атлетике.

Ранее МОК допустил россиян на Олимпийские игры-2024, правда, с некоторыми ограничениями. Добавим, что подобное решение ожидается и по Олимпийским играм-2026.