Росія пішла на хитрість, щоб позбутися санкцій

У РФ використали юридичну лазівку, щоб повернутися у міжнародний спорт

Міністр спорту Росії та голова Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайло Дегтярьов заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має відновити членство організації. У травні 2023 року МОК відсторонив ОКР через включення до свого складу олімпійських комітетів тимчасово окупованих територій України.

Відповідний коментар Дегтярьова наводить Sports.ru. ОКР пішов на хитрість, прибравши зі свого складу усі регіональні олімпійські ради, включаючи створені в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

– У грудні було прийнято новий статут ОКР. Опублікований. Більше регіональні олімпійські ради членами Олімпійського комітету Росії не являються. Число членів ОКР скорочено на 89 одиниць. Це розмова юридичною мовою.

Наразі немає навіть формальних причин для якогось бана. Причини, зазначені у рішенні виконкому МОК, усунуті, про що ми вже повідомили у МОК.

– Відповідь від МОК надійшла?

– Прийде. Також листи з вимогою допустити наших олімпійців до відбору направлені до всіх зимових міжнародних федерацій, – розповів Дегтярьов.

Нагадаємо, вибори президента МОК відбудуться 20 березня. Найгіршим варіантом для Росії вважається обрання Себастьяна Коу, який виступає категорично проти участі росіян у міжнародних змаганнях з легкої атлетики. Найкращий варіант для РФ — йорданський принц Фейсал ібн Хусейн.