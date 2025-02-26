"Трупы врагов проплывут мимо нас": российская чемпионка мира рассказала о страхе перед РФ

Бывшая спортсменка стала рупором пропаганды Кремля

Чемпионка мира по легкой атлетике (тройной прыжок) россиянка Иоланда Чен прокомментировала слухи о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит россиян и белорусов до квалификации на Олимпиаду-2026. Ранее на квалификацию к Играм пустили российских фигуристов, правда, в нейтральном статусе.

Соответствующий комментарий Чен приводит vseprosport.ru. По ее словам, россияне поедут на зимние Игры с флагом и гимном, ведь МОК боится РФ.

"Вот уже заговорили о допуске наших спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры. Это потому, что МОК боится нас. Если нас вообще не будет на Олимпиаде в любом статусе, это будет катастрофой.

Но я уверена, что на Игры 2026 года наши спортсмены поедут с национальным флагом и гимном. Международные федерации просто держат нос по ветру, когда им дадут новую отмашку сверху. Все они повязаны деньгами и политической ситуацией. Как прикажут им, так и сделают.

А прикажут им допустить наших спортсменов на Олимпиаду, вот увидите. Что касается наших врагов и тех, кто выступает против возвращения российских спортсменов, отвечу китайской мудростью: мы тихо посидим на берегу и подождем, когда их трупы проплывут мимо по реке", – сказала Чен.

Над словами экс-спортсменки лишь посмеялись в сети. Один из пользователей ответил на слова Чен известным фразеологизмом: "Дурень думкой богатеет".

Напомним, МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений. Подобное решение было принято и по Олимпиаде-2024.