Российских фигуристов допустили на Олимпиаду-2026

Россию постепенно возвращают в международный спорт

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам участвовать в отборе на Олимпиаду-2026. В марте 2022 года ISU отстранил спортсменов из России и Беларуси от международных турниров из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба ISU на своем официальном сайте. Добавим, что аналогичные решения были приняты и в отношении Беларуси.

Данное решение касается не только фигурного катания, но и шорт-трека и конькобежного спорта. К слову, фигуристы из РФ и Беларуси будут допущены на соревнования в нейтральном статусе – по одному участнику в каждом виде (мужское катание, женское катание, пары, танцы на льду).

Отметим, следующая зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026-го в Италии (Милан и Кортина-д’Ампеццо). К слову, на летнюю Олимпиаду-2024 РФ также была допущена в нейтральном статусе, но российские власти неохотно отправляли спортсменов в Париж.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений. Подобное решение было принято и по Олимпиаде-2024.