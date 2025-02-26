"Трупи ворогів пропливуть повз нас": російська чемпіонка світу розповіла про страх перед РФ

Колишня спортсменка стала рупором пропаганди Кремля

Чемпіонка світу з легкої атлетики (потрійний стрибок) росіянка Іоланда Чен прокоментувала чутки про те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустить росіян та білорусів до кваліфікації на Олімпіаду-2026. Раніше на кваліфікацію до Ігор пустили російських фігуристів, щоправда, у нейтральному статусі.

Відповідний коментар Чен наводить vseprosport.ru. За її словами, росіяни поїдуть на зимові Ігри з прапором та гімном, адже МОК боїться РФ.

"Ось уже заговорили про допуск наших спортсменів до відбіркових змагань на Олімпійські ігри. Це тому, що МОК боїться нас. Якщо нас взагалі не буде на Олімпіаді в будь-якому статусі, це буде катастрофою.

Але я впевнена, що на Ігри 2026 року наші спортсмени поїдуть із національним прапором та гімном. Міжнародні федерації просто тримають носа за вітром, коли їм дадуть нову відмашку зверху. Усі вони пов’язані грошима та політичною ситуацією. Як їм накажуть, так і зроблять.

А накажуть їм допустити наших спортсменів на Олімпіаду, ось побачите. Що стосується наших ворогів і тих, хто виступає проти повернення російських спортсменів, відповім китайською мудрістю: ми тихо посидимо на березі й почекаємо, коли їхні трупи пропливуть повз нас по річці", — сказала Чен.

Над словами ексспортсменки лише посміялися у мережі. Один із користувачів відповів на слова Чен відомим фразеологізмом: "Дурень думкою багатіє".

Нагадаємо, МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором та з низкою обмежень. Подібне рішення було ухвалено і щодо Олімпіади-2024.