Российскую спортсменку дисквалифицировали за обман на престижном марафоне

Бегунья регулярна срезала целые километры на дистанции

Преподавательница Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Дарья Ядерная неожиданно показала время 02:46:42 на марафоне в Токио (Япония). Вскоре ее дисквалифицировали за читерство (обман).

Об этом сообщает sport-express.ru. По информации источника, Дярья пропустила несколько контрольных точек в Токио, после чего выяснилось, что она срезала дистанцию.

В сети стали изучать и другие результаты спортсменки. Предварительно, во всех марафонах (в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне и Чикаго), кроме Бостонского, Ядерная срезала от 8 до 12 километров, улучшая свои результаты от марафона к марафону. Россиянка, похоже, заранее планировала свой маршрут, после чего выходила на старт с телефоном, чтобы лучше ориентироваться.

Бывший тренер россиянки Александр подтвердил ее обман. По его словам, он отказался работать с Ядерной после марафона в Берлине. Нынешний наставник бегуньи Владимир Кузьмин публично отказался работать со спортсменкой, отметив, что не верит в ее результаты.

К слову, Ядерная даже выпустила книгу на английском языке: "Бежать медленно и спокойно: выиграть гонку с последнего места. От 700 м до марафона за 9 месяцев".

Ранее "Телеграф" сообщал, что прославленная российская спортсменка выиграла лыжную гонку, срезав дистанцию. Ее обвинили в кощунстве.