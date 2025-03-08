Звезда UFC отбился от нападавшего с огромным ножом: видео завирусилось в сети

Спортсмен повел себя хладнокровно

Известный боец UFC (Ultimate Fighting Championship, Абсолютный бойцовский чемпионат) Марлон "Чито" Вера отбился от неизвестного нападавшего, который проник в его двор с огромным ножом. Накануне в UFC прогремел скандал на фоне "зигования" миллиардера Илона Маска.

Соответствующее видео Марлон опубликовал в сторис на своей странице в Instagram. Боец ММА что-то делал под капотом своего пикапа, когда к нему приблизился неизвестный.

Спортсмен, увидев огромный нож, хладнокровно подошел к водительскому сиденью и достал оттуда помповое ружье. Затем "Чито" направил дробовик на неизвестного, после чего тот бросил нож и убежал. Видео с инцидентом стало вирусным в сети, однако некоторые пользователи считают его постановочным.

Отметим, Вера последний раз выступал в UFC в августе 2024 года, когда он проиграл единогласным решением судей Дейвисону Фигейреду. Эквадорец занимает 7-е место в рейтинге легчайшего веса UFC. На его счету 23 победы 10 поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает пиариться благодаря спорту. В октябре 2024 года его боксер Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, и в том же месяце Кадыров получил нешуточное внимание на турнире UFC 308, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ).