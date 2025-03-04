Скандальный американский хоккеист получил российский паспорт

Спортсмен угрожал американским копам связями в русском мире

Американский форвард ХК "Амур" Алекс Гальченюк получил российский паспорт. К слову, в ноябре 2023 года спортсмен был арестован в США за аварию на частной собственности, бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

Об этом заявил первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края, председатель попечительского совета ХК "Амур" Сергей Абрамов. Из-за инцидента в США хоккеист сбежал в РФ.

"Рад сообщить, что лидер нашей хоккейной команды "Амур", Александр Гальченюк, сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации. Уверен, что это пойдёт на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею.

Мы много общались с Александром в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб "Амур", наших болельщиков. Поэтому можно сказать, что сегодня Александр просто вернулся домой.

Желаем ему скорейшего восстановления после травмы и поздравляем со вступлением в российское гражданство!" — заявил Абрамов.

Алекс Гальченюк получил паспорт РФ

Напомним, Гальченюка выгнали из НХЛ из-за его скандального задержания после ДТП. Александр угрожал копам и их семьям, говоря, что он "русский".

Ранее сообщалось, что НХЛ продолжает поддерживать российских хоккеистов, в частности путинистов. К слову, президент США Дональд Трамп показательно похвалил российского вратаря в Белом доме.