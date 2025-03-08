"Кадыров-младший одобряет": российская чемпионка выиграла гонку, срезав дистанцию

Лыжная гонка в России обернулась скандалом

В России в рамках чемпионата РФ по лыжным гонкам состоялась шоу-гонка "80 лет Великой Победе", в которой участвовала известная пропагандистка, трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Недавно она прославилась на весь мир, призвав разбомбить центр Лондона.

Шоу-гонка завершилась грандиозной победой Вяльбе и грандиозным скандалом. Оказалось, что прославленная спортсменка срезала круг на дистанции. Об этом сообщает sports.ru.

Гонка проходила в формате смешанной эстафеты 6х1,9 км свободным стилем. Вяльбе приняла эстафету на заключительный этап четвертой, при этом впереди нее были бывшие лыжники мужской сборной РФ: Егор Сорин, Петр Седов и Алексей Черноусов. Невероятно, но Вяльбе победила в гонке, а на своем отрезке "выиграла" у Сорина около 40 секунд, у Седова – больше минуты. И показала лучшее время на этапе, обогнав на 20 секунд даже действующего олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Позже Вяльбе призналась, что "у нее был свой круг" и она срезала дистанцию после одобрения организаторов. Однако никто из участников, кроме нее, про это не знал.

"60 участников, 10 команд по шесть человек, 59 из них бежали один и тот же круг, который Елена Валерьевна срезала. Все это видели.

Ни у оргкомитета, ни у болельщиков на трибунах не было информации, что у нее специальный круг. Сейчас Вяльбе придумывает и врет, а все ж*полизы поддакивают", — прокомментировал ситуацию комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев.

Дмитрий Губерниев

В сети и вовсе сравнили победу Вяльбе с достижениями Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова.

Напомним, Адам стал мемом, получая незаслуженные награды, медали и должности в РФ после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.