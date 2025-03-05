"Отнялись ноги": российского алкобойца-путиниста настигла карма (видео)

Спортсмен признался, что получил тяжелую травму

Российский боец Александр Емельяненко признался, что у него отнялись ноги. Емельяненко поддерживает российские власти и даже был готов отправиться на Донбасс, правда, за немалые деньги.

Соответствующее видеообращение Александр разместил на своем telegram-канале. Таким образом, его бой 29 марта против блогера Артема Тарасова не состоится. По словам Емельяненко, ему понадобится около 10 месяцев, чтобы восстановиться после операции. В этот период ему нельзя будет ни тренироваться, ни выступать.

"У меня разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью передавила спинной мозг. У меня отнялись ноги", – рассказал Емельяненко.

Кроме любви к президенту РФ Владимиру Путину, Емельяненко прославился любовью к алкоголю. Спортсмен лечился от алкогольной зависимости и даже находился под личным контролем главы Чечни Рамзана Кадырова, однако побороть зависимость не смог. В итоге один из боев россиянина назвали алкоспектаклем. Федор Емельяненко, брат Александра, назвал его выход в октагон преступлением.