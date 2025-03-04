Россия уже запустила "Орешник" в США: депутат Госдумы стал посмешищем в сети

Бывший спортсмен сделал абсурдное заявление

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сравнил российского хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина с ракетой "Орешник". Российский спортсмен гонится за "вечным" рекордом легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

Соответствующий комментарий Фетисова приводит ТАСС. Вячеслав назвал Александра "российским Орешником в НХЛ".

– Как бы вы играли против Овечкина?

– Зачем я буду рассказывать об этом все остальным, как играть против Овечкина? Он бросал (шайбу) из нереальных ситуаций, был нацелен на бросок. Тут не только схема, но и взаимодействие со своими партнерами по пятерке.

Но опять же задаешься таким вопросом, как можно 19 лет подряд забивать 30 и более голов? Это до сих пор не раскрыто, это наш "Орешник" в НХЛ, – заявил Фетисов.

В сети лишь посмеялись над Фетисовым.

Отметим, Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Гретцки (894). К слову, у канадца есть украинские корни.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, легендарный хоккейный вратарь и большой друг Украины Доминик Гашек заявил, что НХЛ из-за сотрудничества с россиянами должна выплачивать Украине до 4 млрд долларов за сезон. Это заявление чеха вызвало переполох в РФ.