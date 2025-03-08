Російську спортсменку дискваліфікували за обман на престижному марафоні

Бігунка регулярно зрізала цілі кілометри на дистанції

Викладачка Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ) Дар’я Ядерна несподівано показала час 02:46:42 на марафоні в Токіо (Японія). Невдовзі її дискваліфікували за читерство (обман).

Про це повідомляє sport-express.ru. За інформацією джерела, Дяр'я пропустила кілька контрольних точок у Токіо, після чого з’ясувалося, що вона зрізала дистанцію.

У мережі почали вивчати інші результати спортсменки. Попередньо, у всіх марафонах (у Нью-Йорку, Берліні, Лондоні та Чикаго), крім Бостонського, Ядерна зрізала від 8 до 12 кілометрів, покращуючи свої результати від марафону до марафону. Росіянка, схоже, заздалегідь планувала свій маршрут, після чого виходила на старт із телефоном, аби краще орієнтуватися.

Колишній тренер росіянки Олександр підтвердив її обман. За його словами, він відмовився працювати з Ядерною після марафону у Берліні. Цьогорічний наставник бігунки Володимир Кузьмін публічно відмовився працювати зі спортсменкою, зазначивши, що не вірить у її результати.

До речі, Ядерна навіть випустила книгу англійською мовою: "Бігати повільно і спокійно: виграти гонку з останнього місця. Від 700 м до марафону за 9 місяців".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уславлена російська спортсменка виграла лижну гонку, зрізавши дистанцію. Її звинуватили у блюзнірстві.