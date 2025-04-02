"Отбили каменную башку": Валуев опозорился в прямом эфире (видео)

Российский депутат забыл фамилию "главного русофоба"

Известный российский комментатор Алексей Андронов высмеял экс-чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы РФ Николая Валуева. Бывший боксер не сумел правильно назвать фамилию "главного русофоба" в мире спорта Себастьяна Коу, который хотел стать президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

Соответствующий комментарий Андронов разместил на своем telegram-канале. Валуев в студии "Матч ТВ" порассуждал на тему нового главы МОК — Кирсти Ковентри.

"Может быть, для кого-то было неожиданностью избрание Ковентри президентом МОК. О том, какую политику внутри МОК будет выстраивать она, очень сложно сегодня говорить. Не забываем, что до июня продолжаются полномочия Томаса Баха, и он, скорее всего, бахнет что-нибудь такое на прощание. А вот Ковентри будет вынуждена как раз расхлебывать кашу, заваренную предыдущим руководителем.

И скорее всего, это будет очень сложный процесс, о котором, кстати, упомянул один из кандидатов — Коэн (видимо, имелся в виду Коу, — Ред.). Он ярый, просто ярый русофоб. И, конечно, входя в исполком МОК, будет всячески воздействовать на президента по той простой причине, что он своей точки зрения не менял. Его слова в отношении легкоатлетов Беларуси и РФ — тому подтверждение", — заявил Валуев.

"Кандидат КоЭН!

Ярый русофоб!

Все-таки отбили эту каменную башку, отбили", — пошутил Андронов.

Алексей Андронов

Напомним, МОК накануне вернул бокс в программу Олимпийских игр. Этот вид спорта мог исчезнуть уже на Играх-2028 из-за коррупции и влияния России.