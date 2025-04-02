"Відбили кам’яну голову": Валуєв зганьбився у прямому етері (відео)

Російський депутат забув прізвище "головного русофоба"

Відомий російський коментатор Олексій Андронов висміяв ексчемпіона світу з боксу, депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва. Колишній боксер не зумів правильно назвати прізвище "головного русофоба" у світі спорту Себастьяна Коу, який хотів стати президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Відповідний коментар Андронов розмістив на своєму телеграм-каналі. Валуєв у студії "Матч ТВ" поміркував на тему нового глави МОК — Кірсті Ковентрі.

"Може бути, для когось було несподіванкою обрання Ковентрі президентом МОК. Про те, яку політику всередині МОК буде вибудовувати вона, дуже складно сьогодні говорити. Не забуваємо, що до червня тривають повноваження Томаса Баха, і він, швидше за все, бахне щось на прощання.

І, швидше за все, це буде дуже складний процес, про який, до речі, згадав один із кандидатів — Коен (мабуть, мав на увазі Коу, — Ред.). Він затятий, просто затятий русофоб. І, звичайно, входячи до виконкому МОК, всіляко впливатиме на президента з тієї простої причини, що він свого погляду не змінював. Його слова щодо легкоатлетів Білорусі та РФ — тому підтвердження", — заявив Валуєв.

"Кандидат КоЕН!

Затятий русофоб!

Все-таки відбили цю кам’яну голову, відбили”, — пожартував Андронов.

Олексій Андронов

Нагадаємо, МОК напередодні повернув бокс до програми Олімпійських ігор. Цей вид спорту міг зникнути вже на Іграх-2028 через корупцію та вплив Росії.