Жена футболиста сборной Украины поразила формами в купальнике (фото)

Девушка отлдыхает на Мальдивах

Жена полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова Лиза продолжает радовать своих поклонников пикантными образами. На этот раз девушка поделилась с подписчиками горячими снимками с Мальдив.

Соответствующие фото Судакова опубликовала на своей странице в Instagram. Лиза позировала в бело-розовом купальнике на фоне заката.

За сутки фото собрали свыше 3000 лайков и десятки восторженных комментариев.

Отметим, что Судаковы узаконили свои отношения 22 февраля 2022 года. Пара воспитывает дочь Милану (родилась в апреле 2022 года).

Семья Судаковых

В сезоне 2024/25 22-летний Судаков сыграл 29 матчей за "Шахтер". На счету центрального полузащитника 12 голов и 3 ассиста.

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Судаков отыграл во всех шести поединках в ЛН, забив гол и отдав ассист.

В стыковом раунде Сине-желтые проиграли бельгийцам в 2-матчевом противостоянии, пропустив три безответных гола в ответном поединке. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев. Теперь на нашу команду ожидают игры отбора на ЧМ-2026.