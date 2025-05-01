"Хотелось исчезнуть с лица земли": В России до сих пор не могут отойти от гола Шевченко (видео)

Украинский футболист тогда заставил плакать всю Россию

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин заявил, что чувствовал вину за пропущенный гол от Украины (1:1) в отборе на чемпионат Европы-2000. К слову, это взятие ворот сломало карьеру российскому вратарю Александру Филимонову.

Соответствующий комментарий Смертина приводит "Матч ТВ". Он отметил, что "разделил вину с Филимоновым".

"За случившееся в "Лужниках" я чувствовал определенную вину и разделил ее с Филимоновым. Мой фол был причиной, а пропущенный им гол – следствием.

Хотелось исчезнуть с лица земли. Мы набрали отличный ход, выиграли шесть матчей подряд и были в шаге от выхода на чемпионат Европы. Поэтому, глядя в турнирную таблицу, нужно знать предысторию, чтобы понимать уровень зашкаливающей драматургии после ничьей с Украиной", – сказал Смертин.

Напомним, Андрей Шевченко в Москве сравнял счет в игре с РФ. Этот гол не дал России выйти на Евро-2000. Из нашей группы напрямую на ЧЕ-2000 вышла Франция, а Украина со второго места пробилась в стыковой раунд, где уступила Словении.

Видео гола Андрея Шевченко в ворота сборной России

Отметим, Филимонов не осудил РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Бывший вратарь считает, что большая война в нашей стране стала следствием Майдана.