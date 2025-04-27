В украинском футболе произошел "фильм ужасов" (видео)

Спортивный врач раскритиковал футболистов и врачей

В матче Первой лиги Украины "Диназ" — "Подолье" игрок гостей вместо мяча ударил по голове футболиста хозяев Ивана Михайленко, после чего тот потерял сознание. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил действия игроков и врача в этом эпизоде.

Соответствующий пост Бабелюк разместил на своем telegram-канале. Врач отметил панику и неправильное оказание медицинской помощи в данном моменте.

"Фильм ужасов из Первой Лиги.

Контент не для слабонервных, ведь как-то по-другому назвать то, что делали с Иваном Михайленко его партнеры и врачи, после того, как тот потерял сознание, я не могу.

Не устану повторять:

Когда человек потерял сознание, категорически запрещено ему лезть в рот и что-то там искать!

Пострадавшего следует перевернуть на бок и ждать окончания приступа, удерживая его в безопасном положении.

На видео же заметна невероятная паника. Партнеры по команде вместо того начали агрессивно лезть в рот игроку и ловить того бедного языка.

Врачи, прибывшие на помощь, тоже, кажется, пытались что-то там агрессивно достать.

Это я уже не говорю о том, что игрока с потенциальным подозрением на травму шеи транспортируют к скорой на гамаке, из которого заметно как голова падает вниз!

Это какой-то дикий треш-контент.

Такое видео должно транслироваться абсолютно на всех курсах по первой медицинской помощи, чтобы продемонстрировать как не нужно действовать в таких случаях (как и видео Гусев-Канкава)", — написал Бабелюк.

Ранее Бабелюк раскритиковал украинскую систему образования. Накануне действующий профессиональный боксер Александр Усик защитил диссертацию и получил докторскую степень.