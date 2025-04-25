Шевченко запустил необычное нововведение в украинском футболе (видео)

Футбольный функционер решил приоткрыть занавес в отечественном футболе

В пятницу, 25 апреля, в Доме футбола в Киеве состоится XXVII Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ). Впервые в истории данное мероприятие покажут в прямом эфире.

Посмотреть за ходом Конгресса УАФ можно на YouTube-канале ассоциации. Начало эфира запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция XXVII Конгресса УАФ:

Повестка дня XXVII Конгресса УАФ:

Об отчете президента, исполнительного комитета и администрации УАФ.

Об отчете аудиторского органа УАФ и годовом финансовом отчете УАФ.

Об операционном аудите финансовых расходов группы компаний УАФ в период 2015-2023 годов.

Об избрании аудиторского органа УАФ.

О кадровых вопросах.

Об избрании председателей, заместителей председателей и членов органов осуществления футбольного правосудия УАФ.

Напомним, Шевченко официально стал главой УАФ в январе 2024 года. Легенда футбола пообещал провести аудит в организации, а также сделать деятельность УАФ более открытой. В апреле 2024 года в УАФ признали отток активов из организации в размере более 1 млрд грн.