Шевченко запустил необычное нововведение в украинском футболе (видео)
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Футбольный функционер решил приоткрыть занавес в отечественном футболе
В пятницу, 25 апреля, в Доме футбола в Киеве состоится XXVII Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ). Впервые в истории данное мероприятие покажут в прямом эфире.
Посмотреть за ходом Конгресса УАФ можно на YouTube-канале ассоциации. Начало эфира запланировано на 12:00 по киевскому времени.
Прямая видеотрансляция XXVII Конгресса УАФ:
Повестка дня XXVII Конгресса УАФ:
- Об отчете президента, исполнительного комитета и администрации УАФ.
- Об отчете аудиторского органа УАФ и годовом финансовом отчете УАФ.
- Об операционном аудите финансовых расходов группы компаний УАФ в период 2015-2023 годов.
- Об избрании аудиторского органа УАФ.
- О кадровых вопросах.
- Об избрании председателей, заместителей председателей и членов органов осуществления футбольного правосудия УАФ.
Напомним, Шевченко официально стал главой УАФ в январе 2024 года. Легенда футбола пообещал провести аудит в организации, а также сделать деятельность УАФ более открытой. В апреле 2024 года в УАФ признали отток активов из организации в размере более 1 млрд грн.