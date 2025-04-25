Украинский футбольный клуб получил длительный трансферный бан: названа причина

Санкции последовали из-за долга перед футболистом

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила санкции на полтавскую "Ворсклу". Накануне полтавчане проиграли "Александрии" в 25-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает официальный сайт федерации. Таким образом, "Ворскле" запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех следующих трансферных окон. По информации Tribuna, санкции связаны с долгами клуба перед бывшим футболистом полтавчан Ардитом Толи.

Толи покинул "Ворсклу" в сентябре 2024 года в статусе свободного агента, после чего албанский полузащитник присоединился к тиранскому "Динамо Сити". Ардит сыграл 18 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах, отдав 1 ассист.

Отметим, "Ворскла" на данный момент находится в зоне вылета (стыковые матчи). В 26-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ) полтавский клуб сыграет с "Вересом".

Напомним, накануне в Доме футбола в Киеве состоялся XXVII Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ). Президент УАФ Андрей Шевченко оскандалился на мероприятии. Официально он стал главой УАФ в январе 2024 года. Одним из первых решений "Шевы" стало награждение Виктора Межейко, что вызвало критику со стороны общественности. Андрей Николаевич пообещал разобраться в ситуации еще в январе 2024 года, однако не сделал этого.