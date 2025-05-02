Известный украинский футболист посадил 6-летнего сына за руль (видео)

Спортсмен нарушил правила дорожного движения (ПДД) ради милого видео

Бывший вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов решил поучить сына Льва водить автомобиль. Все бы ничего, но ребенку всего 6 лет, и по ПДД так делать нельзя.

Соответствующее видео в сторис на своей странице в Instagram опубликовала экс-супруга Андрея Юлия Пятова. На кадрах маленький Лев управляет авто, сидя на руках отца. Андрей пошутил, что Лев собрал все ямы, а Юлия посоветовала ребенку быть внимательным и следить за дорогой.

"Уроки от отца", — подписала ролик Юлия.

В сети раскритиковали футболиста за данную выходку.

Добавим, что согласно ПДД дети ростом до 145 см в возрасте от 3-х лет имеют право ехать только на сиденьях второго или третьего ряда (при наличии) и исключительно в детской удерживающей системе. Таким детям запрещено находиться на сидении первого ряда при движении даже при наличии удерживающей системы.

Согласно законодательству Украины за нарушение правил перевозки детей водитель получит штраф в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов (510 грн), при повторном нарушении в течение года — 50 необлагаемых минимумов (850 грн).

Отметим, Пятов завершил карьеру футболиста летом 2023 года. Андрей не ушел из "Шахтера", а стал работать тренером вратарей. Напомним, осенью 2024 года стало известно, что Юлия и Андрей разводятся. Они были вместе больше 20 лет.