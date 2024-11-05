Были 20 лет вместе, но... Как легендарный вратарь Пятов и его жена выглядели в молодости (фото)

Легендарный украинский футболист сейчас занимается бракоразводным процессом

Бывший вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов разводится с женой Юлией. Кипер завершил карьеру игрока в 2023 году и занялся тренерской работой.

Инициатором развода выступила Юлия, которая подала иск о разводе в конце октября. О причинах раскола в семье ничего не известно, однако Андрей взял вину за это на себя.

Юлия и Андрей познакомились в середине нулевых в одном из фитнес-центров. А уже в 2005 году пара сыграла свадьбу. Супруги воспитывают четырех детей: трех девочек – Дарью (2006-го года рождения), Милану (2009) и Майу (2014), и сына Льва (2019).

Андрей и Юлия Пятовы

Семья Пятовых

Как выглядит Юлия Пятова сейчас

Юлия Пятова

Андрей и Юлия в своих соцсетях уже прокомментировали бракоразводный процесс.

"Все мы люди, со своими грехами и ошибками. Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые уже невозможно исправить. Юлия давала мне много шансов, прощала и делала все, чтобы сохранить семью — самое дорогое, что у нас было. Мне не удалось оправдать надежд…" — написал Андрей.

"Измен не было, скандалов не было. Решение болезненное, но взвешенное. И когда-то Андрей расскажет нашу историю, если захочет. Андрей — прекрасный человек, образцовый отец, и он и останется таким в моей жизни", — отметила Юлия.

Напомним, "Шахтер" в украинском Класико не сумел победить "Динамо" (1:1). Кроме того, Горняки до сих пор не забивали в Лиге чемпионов.