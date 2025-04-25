"Реал" бойкотирует Эль-Класико с "Барселоной": перед финалом Кубка Испании разыгралась настоящая драма (видео)

В испанском футболе прогремел грандиозный скандал

В пятницу, 25 апреля, в Испании футбольные арбитры, которые обслужат "Эль-Красико" 26 апреля, раскритиковали "Реал" за сюжет о рефери матча с "Барселоной". Теперь Сливочные угрожают бойкотировать игру, если судьи не извинятся.

Все началось с сюжета Сливочных на клубном ТВ-канале, где были показаны ошибки арбитров Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа и Пабло Гонсалеса Фуэртеса, которые назначены на Эль-Класико в качестве главного рефери и судьи VAR соответственно, передает Marca.

Конфликт между судьями и "Реалом" усилился после того, как Пабло пригрозил Сливочным последствиями, а Рикардо расплакался на пресс-конференции, заявив, что его дети подверглись буллингу в школе после сюжета Королевского клуба.

В итоге "Реал" потребовал заменить главного арбитра и рефери VAR из-за их "предвзятости", однако получил отказ. После этого Сливочные отменили официальные мероприятия перед финалом Кубка Испании: пресс-конференцию, фотосессию и открытую тренировку. По информации El Chiringuito, юристы "Реала" готовят заявление с требованием извинений от судей. Кроме того, Королевский клуб может бойкотировать финальную игру.

Матч "Барселона" — "Реал" состоится на Олимпийском стадионе в Севилье. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, "Барселона" на данный момент выиграла все "Эль-Класико" в сезоне 2024/25. В первом круге чемпионата Испании Сине-гранатовые обыграли Королевский клуб со счетом 4:0. Затем, каталонский суперклуб триумфовал в Суперкубке страны со счетом 5:2.