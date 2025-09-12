"Шевченко не сыграет": с тренером АПЛ произошел конфуз (видео)

"Шева" провел не лучшее время в Англии, однако про него все равно помнят

Главный тренер "Ноттингем Форест" Ангелос Постекоглу перепутал своего подопечного Александра Зинченко и легенду украинского футбола Андрея Шевченко. К слову, "Зина", который угодил в скандал в Британии, пропустит игру против родного для себя "Арсенала".

Об этом заявил Постекоглу перед поединком 4-го тура Английской премьер-лиги против "Арсенала", передает skysports. По его словам, Зинченко не имеет права играть против Пушкарей из-за соответствующего пункта в арендном соглашении. Во время своей речи Ангелос назвал Зинченко "Шевченко".

У наших игроков все в порядке со здоровьем, за исключением Олы Айны, у которого возникли проблемы в национальной команде. Мы отправили его на обследование. Информация появится позже. Кроме того, Шевченко не имеет права играть в следующем матче – он арендован, а его контракт принадлежит как раз "Арсеналу". Ангелос Постекоглу

Напомним, Зинченко пришел в "Ноттингем Форест" из "Арсенала" на правах аренды. В прошлом сезоне Александр провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 1 голом и 1 ассистом. Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 20 млн евро, а его контракт с Канонирами действует до лета 2026 года.

Накануне Зинченко сыграл 2 матча за национальную команду в отборе на чемпионат мира-2026. В первой игре сборная Украины проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).