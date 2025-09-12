"Шевченко не зіграє": з тренером АПЛ стався конфуз (відео)

"Шева" провів не найкращий час в Англії, проте про нього все одно пам’ятають

Головний тренер "Ноттінгем Форест" Ангелос Постекоглу переплутав свого підопічного Олександра Зінченка та легенду українського футболу Андрія Шевченка. До речі, "Зіна", який потрапив у скандал у Британії, пропустить гру проти рідного для себе "Арсеналу".

Про це заявив Постекоглу перед поєдинком 4-го туру Англійської прем’єр-ліги проти "Арсеналу", передає skysports. За його словами, Зінченко не має права грати проти Пушкарів через відповідний пункт в орендній угоді. Під час промови Ангелос назвав Зінченка "Шевченком".

У наших гравців все гаразд зі здоров’ям, за винятком Оли Айни, у якого виникли проблеми у національній команді. Ми відправили його на обстеження. Інформація з’явиться пізніше. Крім того, Шевченко не має права грати у наступному матчі – він орендований, а його контракт належить саме "Арсеналу". Ангелос Постекоглу

Нагадаємо, Зінченко прийшов у "Ноттінгем Форест" з "Арсеналу" на правах оренди. Минулого сезону Олександр провів 23 матчі на клубному рівні, відзначившись 1 голом та 1 асистом. Transfermarkt оцінює вартість 28-річного гравця у 20 млн євро, а його контракт з Канонірами діє до літа 2026 року.

Напередодні Зінченко зіграв 2 матчі за національну команду у відборі на чемпіонат світу-2026. У першій грі збірна України програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).