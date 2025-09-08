Лидер сборной Украины угодил в скандал перед матчем с Азербайджаном

У звездного футболиста проблемы с налогами

Левый защитник/|полузащитник "Ноттингем Форест" и сборной Украины Александр Зинченко проиграл суд в Великобритании. Сейчас игрок находится со сборной Украины, которой предстоит 9 сентября сыграть с Азербайджаном в отборе на чемпионат мира-2026.

О налоговых проблемах Зинченко сообщает The Sun. После проигрыша в суде Зинченко получил налоговый счет на сумму 300 тысяч фунтов стерлингов (около 17 млн грн).

Налоговая и таможенная служба Его Величества (HMRC) требует, чтобы футболист выплатил корпоративный налог. Кроме того, Александр должен заплатить 35 тысяч фунтов стерлингов своим бухгалтерам (около 2 млн грн).

Налоговые проблемы появились у Зинченко во время ликвидации своей компании, которая занимается правами на имидж. Данная фирма перенаправляла часть его доходов, полученных за успешную карьеру.

Отметим, в первой игре отбора на ЧМ-2026 украинцы проиграли Франции (0:2). В квалификации за место на следующем Мундиале наша команда также встретится с Исландией. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии за место в дивизионе А.