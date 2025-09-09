"Обо***нные львы": позорный поступок футболистов сборной Украины высмеяли в сети

Футболисты проигнорировали общение с официальным транслятором после игры

Ни один игрок сборной Украины не дал комментарий официальному транслятору после матча отбора на чемпионат мира по футболу с Азербайджаном. Игра в Баку сенсационно завершилась вничью со счетом 1:1.

Об этом сообщили в прямом эфире на Megogo, который сейчас является эксклюзивным транслятором матчей сборной Украины. Отметим, что главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров дал флеш-интервью Megogo после игры.

В сети раскритиковали игроков. Один из пользователей сравнил футболистов сборной Украины с "обо***нными львами", намекая на награду "Лев матча", которую получает лучший игрок национальной команды после каждого матча.

Добавим, что в итоге к прессе подошел только капитан сборной Украины Николай Матвиенко, правда, когда эфир на Megogo уже был завершен. Капитан отдувался за всю команду. К слову, "Левом матча" с Азербайджаном стал голкипер Анатолий Трубин.

Полный видеообзор матча Азербайджан — Украина

Отметим, в первой игре отбора на ЧМ-2026 украинцы проиграли Франции (0:2). В квалификации за место на следующем Мундиале наша команда также встретится с Исландией, с которой игра запланирована на 10 октября. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через этот турнир. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии и не смогла выйти в дивизион А Лиги наций.