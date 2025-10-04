Укр

Прошел плен и "Бухенвальд": невероятный путь украинца к 11 олимпийским медалям

Михаил Корнилов
Виктор Чукарин пережил ужасы Бухенвальда Новость обновлена 04 октября 2025, 16:31
Виктор Чукарин пережил ужасы Бухенвальда. Фото Getty Images

Этому атлету выпал длинный, тяжелый, но полный свершений путь

Спортивный путь многих украинских чемпионов вдохновляет, однако то, что сделал великий украинский и советский гимнаст Виктор Чукарин поистине поражает. Его дорога к триумфу была прервана Второй мировой войной, что стало одной из самых драматичных страниц его жизни.

"Телеграф" рассказывает историю одного из величайших спортсменов XX века, 11-кратного олимпийского медалиста, абсолютного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и СССР Виктора Чукарина. Будущий чемпион родился 9 ноября 1921 года в Крещатицком/Красноармейское на Донеччине.

Виктор с детства любил спорт — занимался футболом, плаванием и греблей. Знакомство с гимнастикой начал на дворовой перекладине, позднее начал заниматься школьной секции. После школы поступил в Мариупольский металлургический техникум, а затем перевелся в Киевский техникум физической культуры. В 1940 году Чукарин стал чемпионом Украины и получил звание "Мастер спорта СССР".

Спортивную карьеру молодого атлета прервала Вторая мировая. Виктор пошел на фронт, где получил ранение и попал в плен. Чудом остался жив, пройдя 17 нацистских концлагерей, в том числе Бухенвальд. Под конец войны нацисты усадили Виктора и других пленных на заминированную "баржу смерти", однако британцы сумели спасти пленных. По возвращению домой мать узнала его только по шраму на голове. Чукарин был полностью истощен и весил 40 кг.

Памятная доска Виктору Чукарину на фасаде Львовского государственного университета физической культуры
Памятная доска Виктору Чукарину на фасаде Львовского государственного университета физической культуры

На следующий год поступил во Львовский институт физкультуры, который окончил в 1950 году. Виктор быстро восстановился и возобновил тренировки. На первом послевоенном чемпионате СССР занял 12-е место. С 1949 года начал доминировать на внутренней арене. Затем в его карьере были успешные Олимпиады в Хельсинки и Мельбурне, где он завоевал 7 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую награды.

Виктор Чукарин делает упражнения на кольцах
Виктор Чукарин делает упражнения на кольцах/Фото: Getty images
Виктор Чукарин разминается на коне
Виктор Чукарин разминается на "коне"/Фото: Getty images
Виктор Чукарин на брусьях
Виктор Чукарин на брусьях/Фото: Getty images

По окончании карьеры Виктор вернулся во Львов в качестве преподавателя, стал заведующим кафедрой гимнастики Львовского государственного института физкультуры. Подготовил около трех десятков мастеров спорта, членов сборных команд Украины и СССР.

Умер великий спортсмен 25 августа 1984 года. Был похоронен во Львове на Лычаковском кладбище. Одна из улиц города названа в честь него.

Могила Виктора Чукарина во Львове
Могила Виктора Чукарина во Львове

