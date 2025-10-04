Этому атлету выпал длинный, тяжелый, но полный свершений путь

Спортивный путь многих украинских чемпионов вдохновляет, однако то, что сделал великий украинский и советский гимнаст Виктор Чукарин поистине поражает. Его дорога к триумфу была прервана Второй мировой войной, что стало одной из самых драматичных страниц его жизни.

"Телеграф" рассказывает историю одного из величайших спортсменов XX века, 11-кратного олимпийского медалиста, абсолютного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и СССР Виктора Чукарина. Будущий чемпион родился 9 ноября 1921 года в Крещатицком/Красноармейское на Донеччине.

Виктор с детства любил спорт — занимался футболом, плаванием и греблей. Знакомство с гимнастикой начал на дворовой перекладине, позднее начал заниматься школьной секции. После школы поступил в Мариупольский металлургический техникум, а затем перевелся в Киевский техникум физической культуры. В 1940 году Чукарин стал чемпионом Украины и получил звание "Мастер спорта СССР".

Спортивную карьеру молодого атлета прервала Вторая мировая. Виктор пошел на фронт, где получил ранение и попал в плен. Чудом остался жив, пройдя 17 нацистских концлагерей, в том числе Бухенвальд. Под конец войны нацисты усадили Виктора и других пленных на заминированную "баржу смерти", однако британцы сумели спасти пленных. По возвращению домой мать узнала его только по шраму на голове. Чукарин был полностью истощен и весил 40 кг.

Памятная доска Виктору Чукарину на фасаде Львовского государственного университета физической культуры

На следующий год поступил во Львовский институт физкультуры, который окончил в 1950 году. Виктор быстро восстановился и возобновил тренировки. На первом послевоенном чемпионате СССР занял 12-е место. С 1949 года начал доминировать на внутренней арене. Затем в его карьере были успешные Олимпиады в Хельсинки и Мельбурне, где он завоевал 7 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую награды.

Виктор Чукарин делает упражнения на кольцах/Фото: Getty images

Виктор Чукарин разминается на "коне"/Фото: Getty images

Виктор Чукарин на брусьях/Фото: Getty images

По окончании карьеры Виктор вернулся во Львов в качестве преподавателя, стал заведующим кафедрой гимнастики Львовского государственного института физкультуры. Подготовил около трех десятков мастеров спорта, членов сборных команд Украины и СССР.

Умер великий спортсмен 25 августа 1984 года. Был похоронен во Львове на Лычаковском кладбище. Одна из улиц города названа в честь него.

Могила Виктора Чукарина во Львове

Напомним, украинские гимнасты бойкотировали престижный турнир в Париже. Все из-за допуска на турнир российской спортсменки Ангелины Мельниковой, которая открыто поддерживает российские власти. Каким-то образом россиянка получила "нейтральный статус" и выступила на соревнованиях.