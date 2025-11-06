Укр

В России тренер едва не убил фигуристку из-за неудачного элемента

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ледовая арена в Павловском Посаде стала местом преступления Новость обновлена 06 ноября 2025, 14:45
Ледовая арена в Павловском Посаде стала местом преступления. Фото t.me/mashnasporte, freepik.com

Наставник ударил 9-летняю спортсменку

В Павловском Посаде (Московская область, РФ) детский тренер по фигурному катанию ударил юную фигуристку по голове так, что девочка оказалась в больнице. Инцидент произошел на тренировке на ледовой арене имени Петрусевой.

Что нужно знать

  • Фигуристка не выполнила элемент на тренировке
  • Тренер ударил девочку по затылку
  • В больнице спортсменке поставили диагноз черепно-мозговая травма и сотрясение мозга

Об этом сообщает telegram-канал Mash на спорте. По информации источника, девочка не смогла выполнить элемент на тренировке, из-за чего нарвалась на агрессию со стороны наставника.

Сообщается, что тренер едва не проломил череп 9-летней Кате (имя изменено). Удар пришёлся по затылку, девочка упала и ударилась об лед. Сейчас фигуристка находится в больнице с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Состояние пациентки врачи оценивают как средней тяжести. В РФ начали проверку по факту инцидента. Директор спортшколы Алексей Чесмин отказался комментировать ситуацию.

Напомним, о зверствах тренеров в России в фигурном катании известно давно. К примеру, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная поддерживает жесткие методы работы с детьми. А двукратная медалистка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказывала, как с помощью издевательств из нее лепили чемпионку.

Теги:
#Россия #Фигурное катание