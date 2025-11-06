У Росії тренер ледь не вбив фігуристку через невдалий елемент

Наставник ударив 9-річну спортсменку

У Павлівському Посаді (Московська область, РФ) дитячий тренер із фігурного катання вдарив юну фігуристку по голові так, що дівчинка опинилася у лікарні. Інцидент стався на тренуванні на льодовій арені імені Петрусєвої.

Що потрібно знати

Фігуристка не виконала елемент на тренуванні

Тренер ударив дівчинку по потилиці

У лікарні спортсменці поставили діагноз черепно-мозкова травма та струс мозку

Про це повідомляє telegram-канал Mash на спорті. За інформацією джерела, дівчинка не спромоглася виконати елемент на тренуванні, через що нарвалася на агресію з боку наставника.

Повідомляється, що тренер ледь не проломив череп 9-річної Каті (ім’я змінено). Удар припав по потилиці, дівчинка впала і вдарилася об лід. Наразі фігуристка перебуває у лікарні з черепно-мозковою травмою та струсом мозку. Стан пацієнтки лікарі оцінюють як середньої тяжкості. У РФ розпочали перевірку за фактом інциденту. Директор спортшколи Олексій Чесмін відмовився коментувати ситуацію.

Нагадаємо, про звірства тренерів у Росії у фігурному катанні відомо давно. Наприклад, олімпійська чемпіонка з фігурного катання Олена Бережна підтримує жорсткі методи роботи з дітьми. А дворазова медалістка Олімпійських ігор із фігурного катання Євгенія Медведєва розповідала, як за допомогою знущань із неї ліпили чемпіонку.