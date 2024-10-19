"Детей надо за горло брать": российская чемпионка поддерживает жестокость тренеров

Спортсменка поддерживает жестокие методы работы с учениками

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная поддерживает жесткие методы работы с детьми. Это не первая российская фигуристка, которая с понимаем относится к оскорблениям со стороны тренеров.

Соответствующий комментарий Бережной приводит RT. Елена считает, что юных спортсменов иногда надо просто "за горло брать".

— Когда Москвина была более жесткой: когда работала с вами или сейчас, когда под ее руководством тренируется ваша дочь?

— Мне кажется, сейчас. Нынешние дети другие, тем более в 15 лет. Иногда их надо просто "за горло брать". Особенно когда тренер что-то объясняет, чему-то хочет научить, а спортсмены фырчат и морды корчат. Я как-то Тамару Николаевну спросила, неужели я и сама такой вредной была.

— И что она ответила?

— "Ты была другая". Москвина в 15 лет меня ведь не знала, а в 18 — это уже совсем другое дело, — заявила Бережная.

Напомним, Бережная и Антон Сихарулидзе под руководством Тамары Москвиной выиграли золото Олимпиады-2002. Сейчас у Москвиной тренируется дочь Бережной София Диана Касинс, ее партнером является Александр Брегей.

В сети раскритиковали слова фигуристки.

Ранее знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова запросила у президента РФ Владимира Путина деньги на проведение своего ледового шоу. Примечательно, что подобный запрос сделала и Татьяна Навка, жена пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.