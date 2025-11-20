Назван в честь флага Украины: сумоист из Винницы произвел фурор в Японии

Украинец отлично выступает на самом высоком уровне

Украинский сумоист Аонишики Арата (настоящее имя – Даниил Явгусишин) блестяще выступает на гранд-турнире по профессиональному сумо Kyūshū basho, который проходит в Фукуоке (Япония). После 12 схваток украинец идет среди лидеров.

Что нужно знать:

Явгусишин добыл уже 10 побед на турнире в Фукуоке

В следующем туре на украинца ждет поединок с йокодзуной

Даниил взял свой псевдоним в честь украинского флага

Аонишики с 10 победами и 2 поражениями лидирует в турнирной таблице вместе с двумя йокодзунами (высший ранг в сумо)– Дайки Оносато и Томокацу Хосерю. Об этом сообщает "Телеграф".

В четверг, 20 ноября, Аонишики, имеющий третий высший ранг секиваки, одолел Деги Ошому (настоящее имя – Перевсурен Делгербаяр) из Монголии. Уже в пятницу, 21 ноября, между собой будут бороться 21-летний Явгусишин и 25-летний йокодзуна Дайки Оносато (настоящее имя – Дайки Накамура).

Турнирное положение сумоистов на турнире Kyūshū basho

Отметим, Даниил взял себе псевдоним Аонишики Арата в Японии. Аонишики означает "Голубой" — отсылка к флагу Украины. Арата означает спокойствие. Кроме того, украинец взял первую часть псевдонима в честь своего тренера — Аминисики, а вторую часть — в честь Арата Яманаки, который приютил Даниила после переезда в Японию.

Напомним, в октябре 2025 года Явгусишин заявил о намерении получить японское гражданство. Даниил созвал пресс-конференцию, на которой отказался говорить о войне в Украине, отметив, что он сумоист и хочет говорить исключительно о сумо.