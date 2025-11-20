Названий на честь прапора України: сумоїст із Вінниці викликав фурор у Японії

Українець чудово виступає на найвищому рівні

Український сумоїст Аонішікі Арата (справжнє ім’я – Данило Явгусишин) блискуче виступає на гранд-турнірі з професійного сумо Kyūshū basho, який проходить у Фукуоці (Японія). Після 12 сутичок українець іде серед лідерів.

Що потрібно знати:

Явгусишин здобув уже 10 перемог на турнірі у Фукуоці

У наступному турі на українця чекає поєдинок із йокодзуною

Данило взяв свій псевдонім на честь українського прапора

Аонішікі з 10 перемогами та 2 поразками лідирує у турнірній таблиці разом із двома йокодзунами (вищий ранг у сумо) – Дайкі Оносато та Томокацу Хосерю. Про це повідомляє "Телеграф".

У четвер, 20 листопада, Аонішікі, який має третій вищий ранг секіваки, здолав Дегі Ошому (справжнє ім’я – Перевсурен Делгербаяр) з Монголії. Вже у п’ятницю, 21 листопада, між собою боротимуться 21-річний Явгусишин та 25-річний йокодзуна Дайкі Оносато (справжнє ім’я – Дайкі Накамура).

Турнірне становище сумоїстів на турнірі Kyūshū basho

Зазначимо, Данило взяв собі псевдонім Аонішікі Арата у Японії. Аонішікі означає "Блакитний" — відсилка до прапора України. Арата означає спокій. Крім того, українець узяв першу частину псевдоніма на честь свого тренера — Амінішікі, а другу частину — на честь Арата Яманаки, який дав притулок Данилу після переїзду до Японії.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Явгусишин заявив про намір отримати японське громадянство. Данило скликав пресконференцію, на якій відмовився говорити про війну в Україні, зазначивши, що він сумоїст і хоче говорити виключно про сумо.