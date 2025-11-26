"Омония" - "Динамо": искусственный разум и букмекеры не верят в киевлян

Бело-синие — небольшие аутсайдеры матча

В четверг, 27 ноября, киевское "Динамо" сыграет гостевой поединок в рамках 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Омония" — "Динамо".

Что нужно знать

"Динамо" сыграет с "Омонией" в Никосии (Кипр)

Киевляне — аутсайдеры встречи, по мнению букмекеров

ИИ считает, что Бело-синие проиграют с минимальной разницей в счете

По мнению букмекеров, Бело-синие являются аутсайдерами встречи. Об этом сообщает Favbet. Аналитики оценили вероятность успеха киевлян в 31% против 42% за хозяев. Специалисты называют счет 1:1 самым вероятным исходом встречи.

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Омония" — "Динамо"

Favbet: (победа "Омонии" 2,28 — ничья 3,56 — победа "Динамо" 3,14)

Прогноз Искусственного интеллекта на матч Лиги конференций "Омония" — "Динамо"

По мнению ИИ Grok, "Динамо" может зацепиться за ничью благодаря опыту в Европе. Тем не менее Grok отдает предпочтение "Омонии" из-за домашнего характера встречи. ИИ ожидает упорный матч с моментами у ворот обеих команд и ставит на минимальную победу кипрской команды со счетом 2:1.

Матч "Омония" — "Динамо" состоится в Никосии (Кипр) на стадионе ГСП. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0).