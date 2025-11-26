"Омонія" — "Динамо": штучний розум та букмекери не вірять у киян

Біло-сині – невеликі аутсайдери матчу

У четвер, 27 листопада, київське "Динамо" зіграє гостьовий поєдинок у рамках 4-го туру загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Омонія" — "Динамо".

Що потрібно знати

"Динамо" зіграє з "Омонією" у Нікосії (Кіпр)

Кияни – аутсайдери зустрічі, на думку букмекерів

ШІ вважає, що Біло-сині програють із мінімальною різницею в рахунку

На думку букмекерів, біло-сині є аутсайдерами зустрічі. Про це повідомляє Favbet. Аналітики оцінили ймовірність успіху киян у 31% проти 42% за господарів. Фахівці називають рахунок 1:1 найімовірнішим результатом зустрічі.

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Омонія" — "Динамо"

Favbet: (перемога "Омонії" 2,28 — нічия 3,56 — перемога "Динамо" 3,14)

Прогноз Штучного інтелекту на матч Ліги конференцій "Омонія" — "Динамо"

На думку ШІ Grok, "Динамо" може зачепитися за нічию завдяки досвіду у Європі. Проте Grok віддає перевагу "Омонії" через домашній характер зустрічі. ШІ чекає завзятий матч з моментами біля воріт обох команд і ставить на мінімальну перемогу кіпрської команди з рахунком 2:1.

Матч "Омонія" — "Динамо" відбудеться у Нікосії (Кіпр) на стадіоні ГСП. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру у прямому етері.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0).