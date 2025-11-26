"Шемрок Роверс" — "Шахтер": букмекеры и ИИ дали разный прогноз на матч

Горняки — фавориты в битве за 3 очка

В четверг, 27 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет гостевой поединок в рамках 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шемрок Роверс" — "Шахтер".

Что нужно знать

"Шахтер" сыграет с "Шемрок Роверс" в Дублине (Ирландия)

Горняки — фавориты встречи, по мнению букмекеров

ИИ считает, что дончане выиграют минимально

По мнению букмекеров, Горняки — безоговорочные фавориты встречи. Об этом сообщает Favbet. При этом специалисты называют счет 1:1 самым вероятным исходом встречи.

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Шемрок Роверс" — "Шахтер"

Favbet: (победа "Шемрок Роверс" 4,45 — ничья 4,94 — победа "Шахтера" 1,47)

Прогноз Искусственного интеллекта на матч Лиги конференций "Шемрок Роверс" — "Шахтер"

ИИ Grok дает вероятность 63% на победу "Шахтера" и только 25% — на триумф хозяев. Grok называет счет 1:2 в пользу дончан самым вероятным исходом встречи. По мнению ИИ, "Шахтер" — явный фаворит и должен взять три очка, но "Шемрок" на своем поле может усложнить Горнякам жизнь и даже забить в контратаке.

Матч "Шемрок Роверс" — "Шахтер" состоится в Дублине (Ирландия) на стадионе "Талла". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии.