"Шемрок Роверс" — "Шахтар": букмекери та ШІ дали різний прогноз на матч

Гірники – фаворити у битві за 3 очки

У четвер, 27 листопада, донецький "Шахтар" зіграє гостьовий поєдинок у рамках 4-го туру загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шемрок Роверс" — "Шахтар".

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграє з "Шемрок Роверс" у Дубліні (Ірландія)

Гірники – фаворити зустрічі, на думку букмекерів

ШІ вважає, що донеччани виграють мінімально

На думку букмекерів, Гірники – беззастережні фаворити зустрічі. Про це повідомляє Favbet. При цьому фахівці називають рахунок 1:1 найімовірнішим результатом зустрічі.

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Шемрок Роверс" — "Шахтар"

Favbet: (перемога "Шемрок Роверс" 4,45 — нічия 4,94 — перемога "Шахтаря" 1,47)

Прогноз Штучного інтелекту на матч Ліги конференцій "Шемрок Роверс" — "Шахтар"

ШІ Grok дає вірогідність 63% на перемогу "Шахтаря" і лише 25% — на тріумф господарів. Grok називає рахунок 1:2 на користь донеччан найімовірнішим результатом зустрічі. На думку ШІ, "Шахтар" — явний фаворит і має взяти три очки, але "Шемрок" на своєму полі може ускладнити Гірникам життя і навіть забити в контратаці.

Матч "Шемрок Роверс" — "Шахтар" відбудеться у Дубліні (Ірландія) на стадіоні "Талла". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру у прямому етері в Україні.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії.