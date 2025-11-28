Новий тренер "Динамо" та таємний Бекхем у "Шахтарі": найкращі меми про єврокубкові матчі
Ігровий день у Лізі конференцій подарував українським шанувальникам футболу чимало емоцій
У четвер, 27 листопада, київське "Динамо" безвольно програло "Омонії" (0:2), а донецький "Шахтар" насилу обіграв "Шемрок Роверс" (2:1) у 4-му турі основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Українці відреагували на події навколо матчів мемами та жартами.
- "Шахтар" переміг "Шемрок Роверс" в Ірландії
- "Динамо" програло "Омонії" у Нікосії. Тренерський штаб Біло-синіх на чолі з Олександром Шовковським покинув команду
- Мережа відреагувала жартами та мемами на ігри українських клубів у ЛК
Користувачі жартували про нового головного тренера "Динамо", а також відзначили талант півзахисника "Шахтаря" Єгора Назарини, якого порівняли з Девідом Бекхемом. Про це повідомляє "Телеграф".
Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0). У 5-му турі на столичну команду чекає візит до "Фіорентини" (11.12.2025).
"Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії. У 5-му турі донеччани зіграють проти "Хамруна" (11.12.2025).