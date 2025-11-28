Новий тренер "Динамо" та таємний Бекхем у "Шахтарі": найкращі меми про єврокубкові матчі

Ігровий день у Лізі конференцій подарував українським шанувальникам футболу чимало емоцій

У четвер, 27 листопада, київське "Динамо" безвольно програло "Омонії" (0:2), а донецький "Шахтар" насилу обіграв "Шемрок Роверс" (2:1) у 4-му турі основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Українці відреагували на події навколо матчів мемами та жартами.

"Шахтар" переміг "Шемрок Роверс" в Ірландії

"Динамо" програло "Омонії" у Нікосії. Тренерський штаб Біло-синіх на чолі з Олександром Шовковським покинув команду

Мережа відреагувала жартами та мемами на ігри українських клубів у ЛК

Користувачі жартували про нового головного тренера "Динамо", а також відзначили талант півзахисника "Шахтаря" Єгора Назарини, якого порівняли з Девідом Бекхемом. Про це повідомляє "Телеграф".

Денис Попов привіз пенальті на рівному місці

Кияни непогано грали у першому таймі, але результат на табло

Другий гол вирубив "динамівців"

"Омонія" перемагає "Динамо"

"Динамо" намагалося взяти очки, але...

У київського клубу великі проблеми з клубами з Кіпру

Кіпрські клуби — криптоніт для "Динамо"

За підсумками матчу тренер "Динамо" U-19 Ігор Костюк став виконувачем обов’язків головного тренера основної команди

Повний відеоогляд матчу "Омонія" — "Динамо"

"Шахтар" довго не міг відкрити рахунок у матчі

Єгор "Український Бекхем" Назарина вийшов на заміну та прямим ударом зі штрафного забив гол

Валерій Бондар зробив ключовий сейв у матчі, коли воротар вже був відіграний

Воротар Гірників Кіріл Фесюн часто грав за межами свого штрафного майданчика, як це робить німець Мануель Ноєр

Гірники перемогли, але пропустили наприкінці матчу

"Шахтар" фактично забезпечив собі євровесну, а "Динамо" має великі проблеми

Повний відеоогляд матчу "Шемрок Роверс" — "Шахтар"

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0). У 5-му турі на столичну команду чекає візит до "Фіорентини" (11.12.2025).

"Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії. У 5-му турі донеччани зіграють проти "Хамруна" (11.12.2025).