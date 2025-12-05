"Чтобы такие не рождались": в России пожелали смерти другу Украины
Советский чемпион оскорбил сразу несколько наций
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов вновь оскорбил олимпийского чемпиона в этом виде спорта Себастьяна Самуэльссона. На этот раз россиянину не понравилась реакция шведа на потенциальное возвращение российских лыжников в международный спорт.
Что нужно знать
- Тихонов пожелал Самуэльссону "не рождаться"
- Александр также назвал всех скандинавов "фашистами"
- Самуэльссон выступает против возвращения РФ в международный спорт даже в нейтральном статусе
Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. Александр также назвал всю Скандинавию "профашистскими странами".
Шведу Самуэльссону надо напомнить про напомнить про Чудское озеро. Вообще для нас сейчас вся Скандинавия — профашистские страны. Жаль, что его деда не уничтожили во время войны, чтобы такие вот Самуэльссоны больше не рождались. Спорт должен быть вне политики, так что пусть придерживается этого правила. Нашелся тут швед этот.
Накауне Самуэльссон критично высказался о возвращении российских лыжников в международный спорт. Представители РФ будут соревноваться под нейтральным флагом.
Для меня это очень странно. Спорт как будто живет в каком-то своем мире, где ему не нужно нести ответственность. У нас есть экономические санкции, мы не торгуем с Россией, все общество многими способами пытается покончить с боевыми действиями, и мне кажется очень странным, что спорт может находиться вне этого.
Спорт – важная часть общества. Вполне естественно, что у нас есть своя роль. И если говорить о нейтральных российских спортсменах, мне сложно представить, что такие вообще есть.
Если посмотреть на биатлон, то многие там связаны с армией. Так что нейтральности тут нет.
Отметим, Самуэльссон — настоящий друг Украины. Он поддержал нашу страну после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также призвал мир не допускать россиян к международным соревнованиям. Из-за его слов в РФ призвали ударить по Швеции "Орешником".
Напомним, Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). CAS обязал FIS допустить российских лыжников к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран. В РФ также требуют компенсировать их спортсменам "упущенные возможности".