"Чтобы такие не рождались": в России пожелали смерти другу Украины

Для меня это очень странно. Спорт как будто живет в каком-то своем мире, где ему не нужно нести ответственность. У нас есть экономические санкции, мы не торгуем с Россией, все общество многими способами пытается покончить с боевыми действиями, и мне кажется очень странным, что спорт может находиться вне этого.

Спорт – важная часть общества. Вполне естественно, что у нас есть своя роль. И если говорить о нейтральных российских спортсменах, мне сложно представить, что такие вообще есть.

Если посмотреть на биатлон, то многие там связаны с армией. Так что нейтральности тут нет.