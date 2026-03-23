Футболист с нецензурной фамилией стал звездой сети: без улыбки не выговоришь
Футболист из Соломоновых островов прославился в Украине
Украинский юморист Артем Дамницкий после многочисленных просьб опубликовал скриншот со страницы Википедии со статьей о футболисте сборной Соломоновых островов Поле Хуя. Игрок из-за нецензурной фамилии стал звездой сети в украинском сегменте Интернета.
Что нужно знать
- Футболист стал мемом
- 43-летний Пол выступает за несколько команд своей страны
- Он даже сыграл на чемпионате мира по футзалу
Периодически имя и фамилия игрока вирусится в сети. В марте 2026 года произошел новый виток популярности Пола в threads.
Пол Хуя — настоящий футболист, играет на позиции вратаря, причем делает это не только на футбольном поле, но и в других дисциплинах. К примеру, он играл за национальную команду по футзалу и сборную по пляжному футболу, что делает его уникальным игроком.
В 2016 году он выступал за национальную команду на чемпионате мира в Колумбии. Там команда Соломоновых островов заняла последнее место в группе, не сумев попасть в плей-офф.
Ранее футболист сборной Украины Даниил Сикан угодил в неловкую ситуацию в Турции из-за своей фамилии и прозвища. Недавно игрок покинул турецкое первенство.