Футболист с нецензурной фамилией стал звездой сети: без улыбки не выговоришь

Футболист из Соломоновых островов прославился в Украине

Украинский юморист Артем Дамницкий после многочисленных просьб опубликовал скриншот со страницы Википедии со статьей о футболисте сборной Соломоновых островов Поле Хуя. Игрок из-за нецензурной фамилии стал звездой сети в украинском сегменте Интернета.

Что нужно знать

Футболист стал мемом

43-летний Пол выступает за несколько команд своей страны

Он даже сыграл на чемпионате мира по футзалу

Периодически имя и фамилия игрока вирусится в сети. В марте 2026 года произошел новый виток популярности Пола в threads.

Пол Хуя — настоящий футболист, играет на позиции вратаря, причем делает это не только на футбольном поле, но и в других дисциплинах. К примеру, он играл за национальную команду по футзалу и сборную по пляжному футболу, что делает его уникальным игроком.

В 2016 году он выступал за национальную команду на чемпионате мира в Колумбии. Там команда Соломоновых островов заняла последнее место в группе, не сумев попасть в плей-офф.

Ранее футболист сборной Украины Даниил Сикан угодил в неловкую ситуацию в Турции из-за своей фамилии и прозвища. Недавно игрок покинул турецкое первенство.