Рус

Футболіст із нецензурним прізвищем став зіркою мережі: без посмішки не вимовиш

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Пол Хуя Новина оновлена 23 березня 2026, 15:49
Пол Хуя. Фото Getty Images

Футболіст із Соломонових островів прославився в Україні

Український гуморист Артем Дамницький після численних прохань опублікував скріншот зі сторінки Вікіпедії зі статтею про футболіста збірної Соломонових островів Пола Хуя. Гравець через нецензурне прізвище став зіркою мережі в українському сегменті Інтернету.

Що потрібно знати

  • Футболіст став мемом
  • 43-річний Пол виступає за кілька команд своєї країни
  • Він навіть зіграв на чемпіонаті світу з футзалу

Періодично ім’я та прізвище гравця віруситься в мережі. У березні 2026 року відбувся новий виток популярності Пола в threads.

Переглянути в Threads
Артем Дамницький
Артем Дамницький/Фото: instagram.com/damnitskyi

Пол Хуя – справжній футболіст, грає на позиції воротаря, причому робить це не лише на футбольному полі, а й в інших дисциплінах. Наприклад, він грав за національну команду з футзалу та збірну з пляжного футболу, що робить його унікальним гравцем.

2016 року він виступав за національну команду на чемпіонаті світу в Колумбії. Там команда Соломонових островів посіла останнє місце у групі, не зумівши потрапити у плей-оф.

Раніше футболіст збірної України Данило Сікан потрапив у незручну ситуацію в Туреччині через своє прізвище та прізвисько. Нещодавно гравець залишив турецьку першість.

Теги:
#Футбол #Збірна Соломонових Островів