Футболіст із нецензурним прізвищем став зіркою мережі: без посмішки не вимовиш

Футболіст із Соломонових островів прославився в Україні

Український гуморист Артем Дамницький після численних прохань опублікував скріншот зі сторінки Вікіпедії зі статтею про футболіста збірної Соломонових островів Пола Хуя. Гравець через нецензурне прізвище став зіркою мережі в українському сегменті Інтернету.

Що потрібно знати

Футболіст став мемом

43-річний Пол виступає за кілька команд своєї країни

Він навіть зіграв на чемпіонаті світу з футзалу

Періодично ім’я та прізвище гравця віруситься в мережі. У березні 2026 року відбувся новий виток популярності Пола в threads.

Пол Хуя – справжній футболіст, грає на позиції воротаря, причому робить це не лише на футбольному полі, а й в інших дисциплінах. Наприклад, він грав за національну команду з футзалу та збірну з пляжного футболу, що робить його унікальним гравцем.

2016 року він виступав за національну команду на чемпіонаті світу в Колумбії. Там команда Соломонових островів посіла останнє місце у групі, не зумівши потрапити у плей-оф.

Раніше футболіст збірної України Данило Сікан потрапив у незручну ситуацію в Туреччині через своє прізвище та прізвисько. Нещодавно гравець залишив турецьку першість.