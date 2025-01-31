Трудности перевода: футболист сборной Украины стал мемом в Турции (видео)

Украинец столкнулся с неожиданной проблемой за рубежом

Форвард сборной Украины и турецкого "Трабзонспора" Даниил Сикан уже дает первые интервью в новом клубе. Накануне Горняки официально продали нападающего.

На одном из опубликованных видео у Даниила спрашивают, как его называть. На это футболист ответил, что в "Шахтере" одноклубники его фамилию "сокращали" и называли его "Сик" или "Сика", передает sport.ua.

Этот вопрос прозвучал не зря ведь "Сикан" с турецкого дословно переводить как "е**ть". К сожалению для Даниила, сокращение фамилии сделала ситуацию более комичной, ведь "Сик" переводится как мужской половой орган (дословно — х*й).

Украинец уже стал мемом в Турции, где со смехом восприняли новость о новичке "Трабзонспора". А вот украинские болельщики сочувствуют Даниилу.

Отметим, лучше туркам не смеяться с Даниила, ведь именно здесь украинец продемонстрировал свои бойцовские навыки. Сикан прославился в Турции из-за инцидента в местном отеле. В 2023 году украинец избил россиянина из-за фразы "Слава России". Позднее игрок рассказал подробности инцидента.