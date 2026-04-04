Чісора — Вайлдер: прогноз на бій супертяжів

Британець – невеликий фаворит протистояння

У суботу, 4 квітня, у Лондоні (Велика Британія) відбудеться великий вечір професійного боксу Дерек Чісора (36-13, 23 КО) — Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО). "Телеграф" проведе онлайн — трансляцію вечора боксу Чісора — Вайлдер.

На думку букмекерів vbet, 42-річний британець на прізвисько "Війна" є невеликим фаворитом поєдинку. Про це повідомляє "Телеграф".

На успіх Дерека можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,54. Водночас тріумф 40-річного американця на прізвисько "Бронзовий бомбардувальник" оцінюється коефіцієнтом 2,48.

Штучний інтелект Chat Gpt ставить на Вайлдера та ставить на нокаут від американця у 5-8 раунді. Водночас ШІ вважає, що якщо 12-раундовий поєдинок пройде всю дистанцію, то переможцем стане британець. Все через його витривалість та тиск.

Редакція "Телеграфа" ставить на Дерека, причому на перемогу британця нокаутом у пізніх раундах.

Зазначимо, на цей час основні пояси у надважкій вазі розподілені таким чином: титулами WBC, WBA та IBF володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО), а титул WBO відійшов Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), після того, як українець відмовився від обов'язкового захисту.

До слова, зараз Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.