"Нужно забыть про мелкие обиды": в РФ цинично заговорили о перемирии с Украиной
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Тренер назвала, происходящее в Украине, "мелкими обидами"
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала идею олимпийского перемирия. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон предложил России прекратить войну на время проведения летних Олимпийских игр в Париже.
Соответствующий комментарий Тарасовой приводит sport24.ru. Татьяна предложила забыть "мелкие обиды" и сесть за стол переговоров.
"Ну это как получится. Знаю, что, когда идут такие крупные события, как Олимпийские игры, нужно забыть про свои мелкие обиды. Стоит ли России и Украине устроить перемирие на время Олимпиады в Париже? Надо всегда на это идти.
Но я бы хотела не только этого перемирия и не только на время Олимпиады, а чтобы все мы жили в любви. Многие посчитают это перемирие лицемерием, не так ли? Но я – не многие", – сказала Тарасова.
В сети раскритиковали слова Тарасовой. Пользователи считают, что тренер крайне неудачно назвала войну "мелкими обидами".
Напомним, в Кремле отвергли идею об олимпийском перемирии, а президент Украины Владимир Зеленский не верит в ее реализацию.