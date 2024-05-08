"Нужно забыть про мелкие обиды": в РФ цинично заговорили о перемирии с Украиной

Тренер назвала, происходящее в Украине, "мелкими обидами"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала идею олимпийского перемирия. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон предложил России прекратить войну на время проведения летних Олимпийских игр в Париже.

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит sport24.ru. Татьяна предложила забыть "мелкие обиды" и сесть за стол переговоров.

"Ну это как получится. Знаю, что, когда идут такие крупные события, как Олимпийские игры, нужно забыть про свои мелкие обиды. Стоит ли России и Украине устроить перемирие на время Олимпиады в Париже? Надо всегда на это идти.

Но я бы хотела не только этого перемирия и не только на время Олимпиады, а чтобы все мы жили в любви. Многие посчитают это перемирие лицемерием, не так ли? Но я – не многие", – сказала Тарасова.

В сети раскритиковали слова Тарасовой. Пользователи считают, что тренер крайне неудачно назвала войну "мелкими обидами".

Напомним, в Кремле отвергли идею об олимпийском перемирии, а президент Украины Владимир Зеленский не верит в ее реализацию.