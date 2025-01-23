"Придурок": в России накинулись на фигуриста из Украины

Спортсмен, который родом из Украины, не хочет соревноваться с захватчиками

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала "придурком" американского фигуриста Вадима Колесника. Накануне уроженец Харькова призвал не допускать россиян на Олимпийские игры-2026.

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит sport24.ru. 23-летний фигурист аргументировал свою позицию войной в Украине и допинг-скандалами в российском спорте, но Тарасовой это не понравилось.

"Кто такой Колесник? Откуда он что-то знает про Олимпийские игры? Придурок, да и все. Опасений из-за таких слов у меня нет. Этот человек только начал выступать, еще не участвовал в чемпионатах мира и позволяет себе такие комментарии.

Он не имеет к этому никакого отношения. Это желание пропиариться, сделать так, чтобы его фамилию запомнили. Никакие судьи за это ему хорошие оценки не поставят, будут оценивать только катание. Нужно заниматься фигурным катанием.

Если ему неприятно кататься с русскими, которые все время выступают на чемпионатах Европы и мира и выигрывают, пусть не катается. От этого никто не пострадает", – сказала Тарасова.

Справка: Вадим Колесник выступает в танцах на льду. Он выехал в США в 2017 году.

Выступление Колесника в 2025 году

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам участвовать в отборе на Олимпиаду-2026. В марте 2022 года ISU отстранил спортсменов из России и Беларуси от международных турниров из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.