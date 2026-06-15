Не дожив до 40: помер колишній футболіст збірної України

Причина смерті гравця не розголошується

У понеділок, 15 червня, стало відомо про смерть відомого українського футболіста В’ячеслава Шарпара. Похорон колишнього півзахисника відбудеться після того, як його тіло доставлять з Греції.

Що потрібно знати

В’ячеслав помер 2 червня

Тіло футболіста знаходиться у Греції

Шарпар найбільшої популярності набув, граючи за "Ворсклу" та "Волинь"

Про це повідомила мати футболіста Валентина Шарпар. За словами жінки, В’ячеслава не стало 2 червня, у день його 39-річчя. Подробиці не розголошуються.

Він прийшов у наше життя як велика радість і став для нас справжнім даром Божим. Ми мали щастя бачити, як він росте, дорослішає, мріє, наполегливо йде до своєї мети і здійснює її, ставши відомим футболістом. Ми раділи його успіхам, його силі, його таланту. Він залишив після себе найдорожчий спадок — чотирьох прекрасних дітей, наших онуків. І навіть сьогодні, коли біль здається нестерпним, ми дякуємо Богові за кожен день, який був подарований нам разом із ним. Зараз тіло В’ячеслава перебуває в Греції. Попереду складний шлях повернення його додому, в Україну, щоб ми могли провести його в останню путь за нашими християнськими традиціями. Валентина Шарпар

Довідка: Шарпар завершив професійну кар’єру у 2022 році, виступав на позиціях центрального, опорного та атакувального півзахисника, зіграв 2 матчі за молодіжну збірну України. Прославився, виступаючи в Україні за "Нафтовик", "Іллічівець" Маріуполь, "Десну", "Волинь", "Металіст", "Арсенал" Київ, "Говерлу", "Металург" Донецьк та "Ворсклу". Загалом в УПЛ зіграв 191 матч, забив 25 голів. Також виступав за кордоном у "Шерифі" (Молдова), "Атирау" (Казахстан) та "Ризі" (Латвія).

Як грав В’ячеслав Шарпар

Нагадаємо, у червні помер відомий український коментатор. Він отримав смертельні опіки на рибалці.