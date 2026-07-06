Рoссия приписала себе главную звезду ЧМ-2026 (видео)

Россияне из-за отсутствия их сборной в международном футболе любой ценой пытаются приписаться к успехам других команд или игроков

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В Интернете появился очередной двойник норвежского футболиста Эрлинга Холанда. На этот раз "сестра" главного "Викинга" Мундиаля всплыла в России.

Что нужно знать

Норвегия выбила из ЧМ-2026 Бразилию

Холанд оформил дубль

В России обнаружили "сестру" Эрлинга

В российском сегменте сети теперь уверяют, что Холанд — "русский". Об этом сообщает "Телеграф".

В Instagram завирусилось видео, на котором российская женщина показывает свою дочь, очень похожую на футболиста. В сети девушку уже прозвали "сестрой Холанда", а российские пользователи не сомневаются, что у Эрлинга якобы есть "русские корни".

На данный момент Эрлинг — одна из главных звезд ЧМ-2026 по футболу. Футболист в 4 матчах забил 7 голов на Мундиале и возглавляет гонку бомбардиров вместе с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Именно дубль Холанда принес Норвегии победу над Бразилией в 1/8 финала.

Полный видеообзор матча Бразилия — Норвегия. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.