Росія приписала собі головну зірку ЧС-2026 (відео)

Росіяни через відсутність їхньої збірної у міжнародному футболі за будь-яку ціну намагаються приписатися до успіхів інших команд чи гравців

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В Інтернеті з’явився черговий двійник норвезького футболіста Ерлінга Голанда. Цього разу "сестра" головного "Вікінга" Мундіалю випливла в Росії.

Що потрібно знати

Норвегія вибила із ЧС-2026 Бразилію

Голанд оформив дубль

У Росії виявили "сестру" Ерлінга

У російському сегменті мережі тепер запевняють, що Голанд – "руський". Про це повідомляє "Телеграф".

У Instagram завірусилося відео, на якому російська жінка показує свою дочку, дуже схожу на футболіста. У мережі дівчину вже прозвали "сестрою Голанда", а російські користувачі не сумніваються, що Ерлінг нібито має "російське коріння".

Наразі Ерлінг – одна з головних зірок ЧС-2026 з футболу. Футболіст у 4 матчах забив 7 голів на Мундіалі й очолює гонку бомбардирів разом з Ліонелем Мессі та Кіліаном Мбаппе. Саме дубль Голанда приніс Норвегії перемогу над Бразилією у 1/8 фіналу.

Повний відеоогляд матчу Бразилія — Норвегія. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.