"Динамо" - "Университатя": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевляне проведут первый поединок в евросезоне

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В четверг, 9 июля, "Динамо" начнет свой путь в еврокубках сезона 2026/27. Бело-синие в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сыграют против румынской "Университати" Клуж.

Что нужно знать

"Динамо" начинает новую еврокубковую кампанию

Киевляне примут "Университатю" в Люблине (Польша)

Бело-синие — фавориты встречи

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Университатя". Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Динамо" — "Университатя" (обновляется)

Новости перед игрой

Бело-синие начинают сезон игрой в еврокубках. Киевляне имеют отличную возможность порадовать болельщиков после провального прошлого сезона. Противостоит "динамовцам" вторая команда (по итогам прошлого сезона) Румынии "Университатя" Клуж.

Добавим, игру "Динамо" — "Университатя" можно посмотреть в Украине в прямом эфире, К слову, Бело-синие однозначные фавориты противостояния. Ответная игра состоится 16 июля в Клуже (Румыния). Победитель 2-матчевой дуэли выйдет во второй раунд отбора Лиги Европы, где сыграет против греческого ПАОКа. На проигравшего ждет норвежский "Бранн" в квалификации Лиги конференций.

Напомним, "Динамо" квалифицировалось в 1-й отборочный раунд Лиги Европы, победив в финале Кубка Украины-2026. В финале турнира киевляне одолели "Чернигов" (3:1).