Испания выбила Португалию в последнем матче Роналду на ЧМ (видео)
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Великий португалец больше не сыграет на чемпионатах мира
В понедельник, 6 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоялся центральный поединок 1/8 финала. Испания и Португалия в Пиренейском дерби определяли лучшего.
Что нужно знать
- Португалия принимала Испанию в США
- Победу Испании принес Мерино в компенсированное время
- Роналду провел последний матч на чемпионатах мира
Встреча, проходившая в Далласе (США), завершилась со счетом 1:0 в пользу Испании. Об этом сообщает "Телеграф".
Команды провели ровный поединок с небольшим количеством моментов. Чаще всего футболисты обеих команд били издали, правда, без особого успеха. Казалось, все идет к овертаймам, однако джокер Испании Микель Мерино был другого мнения. Именно вышедший на замену форвард принес Фурии Роха победу и путевку в четвертьфинал Мундиаля. В четвертьфинале испанцы сыграют против победителя матча Бельгия — США.
Добавим, что форвард Португалии Криштиану Роналду, вероятно, провел свой последний поединок на чемпионатах мира. Ранее на пресс-конференции он заявил, что ЧМ-2026 станет для него последним.
Полный видеообзор матча Португалия — Испания будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.