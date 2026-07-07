Испания выбила Португалию в последнем матче Роналду на ЧМ (видео)

Великий португалец больше не сыграет на чемпионатах мира

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В понедельник, 6 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоялся центральный поединок 1/8 финала. Испания и Португалия в Пиренейском дерби определяли лучшего.

Что нужно знать

Португалия принимала Испанию в США

Победу Испании принес Мерино в компенсированное время

Роналду провел последний матч на чемпионатах мира

Встреча, проходившая в Далласе (США), завершилась со счетом 1:0 в пользу Испании. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды провели ровный поединок с небольшим количеством моментов. Чаще всего футболисты обеих команд били издали, правда, без особого успеха. Казалось, все идет к овертаймам, однако джокер Испании Микель Мерино был другого мнения. Именно вышедший на замену форвард принес Фурии Роха победу и путевку в четвертьфинал Мундиаля. В четвертьфинале испанцы сыграют против победителя матча Бельгия — США.

Добавим, что форвард Португалии Криштиану Роналду, вероятно, провел свой последний поединок на чемпионатах мира. Ранее на пресс-конференции он заявил, что ЧМ-2026 станет для него последним.

Полный видеообзор матча Португалия — Испания будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.