Испания - Бельгия: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2026

Действующие чемпионы Европы попытаются пройти Красных дьяволов

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В пятницу, 10 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоится второй четвертьфинальный поединок. Сборная Испании сыграет против команды Бельгии.

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"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Бельгия. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Испания — Бельгия (обновляется)

Чемпионы Евро-2024 сыграют с золотым, но сильно постаревшим поколением Бельгии. На кону путевка в полуфинал. Там победитель этой дуэли сыграет против Франции.

Испания на ЧМ-2026 победила Саудовскую Аравию (4:0), Уругвай (1:0) и Австрию (3:0), потеряв очки лишь против Кабо-Верде (0:0). В 1/4 финала Фурия Роха выбила из турнира Португалию (1:0). Бельгия, в свою очередь, на групповом этапе сыграла вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0) и победила Новую Зеландию (5:1). В плей-офф Красные Дьяволы разобрались с Сенегалом (3:2) и США (4:1).

Добавим, что Испания и Бельгия играли между собой 22 раза: 12 побед у пиренейцев, 6 раз была зафиксирована ничья, 4 раза побеждали Красные Дьяволы. К слову, бельгийцы побеждали испанцев в последний раз в 1986 году и то в серии пенальти.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.